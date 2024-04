Veröffentlicht am 17. April 2024 von wwa

WESTERWALD – Bunte Veranstaltungen zum Thema „Natur entdecken und erleben“ in der Region Westerwald – Die Westerwälder NaturErlebnisse 2024 sind da!

Passend zum Start in den Frühling präsentiert sich der Veranstaltungskalender „Westerwälder NaturErlebnisse“ mit einem neuen Titelbild. Nach dem Eichhörnchen, dem Fuchs und dem Buntspecht, ziert in diesem Jahr ein Igel die Veranstaltungsübersicht für Erlebnis-, Informations- und Weiterbildungsveranstaltungen rund um die Themen Natur und Umwelt in der Region Westerwald. „Zu zahlreichen informativen und interessanten Veranstaltungen rund um die Themen „Umwelt und Natur“ laden wir auch in diesem Jahr wieder alle Westerwälderinnen und Westerwälder und unsere Gäste in unsere wunderschöne Region Westerwald ein. Unsere Naturlandschaft dient nicht nur als Erholungsraum, sondern auch als Lernort“, so die drei Westerwälder Landräte der Landkreise Altenkirchen, Neuwied und Westerwaldkreis, Dr. Peter Enders (AK), Achim Hallerbach (NR) und Achim Schwickert (WW).

Genau wie der Igel, der jetzt aus dem Winterschlaf erwacht, lockt es auch uns Menschen raus in die Natur. Draußen weht ein anregender Wind, es riecht nach Frühling und neuem Leben, die Sonne scheint und unterirdische Zwiebelknollen verwandeln manche Grünfläche in ein Blütenmeer. „Nutzen Sie das große Veranstaltungsangebot der Westerwälder NaturErlebnisse und entdecken Sie die vielen unterschiedlichen Veranstaltungsorte in unserer wunderschönen Region“, so laden die drei Landräte, Dr. Peter Enders (AK), Achim Hallerbach (NR) und Achim Schwickert (WW) gemeinsam zum Entdecken der Region Westerwald ein.

Im ehemalige Umweltkompass, der Veranstaltungskalender für Erlebnis-, Informations- und Weiterbildungsveranstaltungen präsentieren auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Naturschutzorganisationen, Lernorte Bauernhof, Forstverwaltungen, Einrichtungen der Erwachsenenbildung, Bildungseinrichtungen und regionale Erzeuger mehr als 500 Veranstaltungen auf rund 190 Seiten in dem jährlich erscheinenden Programmheft – und das bereits zum fünfzehnten Mal.

Die Stille hören, den Blick weit schweifen lassen, gemeinsame Familienerlebnisse, die Sinne erden. Das und viel mehr ist möglich bei einem Aufenthalt in der wunderbaren Naturlandschaft in der Region Westerwald. Was gibt es Schöneres als einen sonnigen Tag gemeinsam mit Familie und Freunden in der Natur zu verbringen. Egal ob eine Radtour, beim Apfelsaft pressen oder einer Kräuterwanderung und vielem mehr, die Region Westerwald ist der perfekte Ausgangspunkt für alle diese Aktionen.

Darüber hinaus informiert der Kalender neben der Übersicht über Veranstaltungen und Naturerlebnissen auch über Märkte und Feste in der Region, über Ferienfreizeiten, und auch über Angebote des praktischen Naturschutzes, wie zum Beispiel die Obstbaum-Schnittkurse.

„Unser Dank gilt auch 2024 den zahlreichen Natur- und Umweltverbänden, den Forstverwaltungen und vielen engagierten Privatpersonen, denn mit ihnen gemeinsam können wir allen Naturliebhabern ein abwechslungsreiches Programm zur Verfügung stellen. Egal ob jung oder alt, im Programm findet jeder sein individuelles Angebot“, freuen sich die drei Landräte Dr. Enders, Hallerbach und Schwickert.

Die Westerwälder NaturErlebnisse können über die drei beteiligten Kreisverwaltungen, die Verbandsgemeindeverwaltungen sowie die Tourist-Informationen, Museen und touristische Einrichtungen bezogen werden, zudem ist er Online über die Webseiten der Kreise und unter www.wir-westerwaelder.de verfügbar.

Foto: Die Drei Westerwälder Landräte bedanken sich diese bei den Mitarbeitern der Kreisverwaltungen, die wie in den vergangenen Jahren für die Zusammenstellung der vielfältigen Angebote verantwortlich sind: (v.l.): Gerhard Willms, Forstamt Dierdorf; Sandra Köster, Vorstand Wir Westerwälder, Ingo Schwenk, Schwenk Werbeagentur, Dr. Peter Endres, Landrat Kreis Altenkirchen, Janine Sieben, Klimaschutzmanagerin Kreis Neuwied, Achim Hallerbach, Landrat Kreis Neuwied, Christian Heidtmann, UNB KV Altenkirchen, Henri Bracht, UNB KV AK Praktikant, Achim Schwickert, Landrat Westerwaldkreis, Angelina Zahn, Klimaanpassungsmangerin, Kreis Neuwied, Barbara Hombach, 3! Werbeagentur, Daniel Paulus, KV Westerwaldkreis.