Veröffentlicht am 17. April 2024 von wwa

WEYERBUSCH – Weyerbuscher Frühlingsmarkt am 27. April 2024

Am Samstag, 27. April, ist es wieder so weit: Der Weyerbuscher Frühlingsmarkt öffnet rund um den „Gasthof zur Post“ von 10 bis 18 Uhr erneut seine Pforten. Die Leistungsgemeinschaft im Raiffeisenland e.V. hat mit zahlreichen Ständen ein buntes Programm vorbereitet und lädt Besucher aus Nah und Fern sehr herzlich zum Bummeln und Verweilen ein.

Das Marktangebot wird vielfältig, denn hier zeigen viele lokale Anbieter, was sie können, und bieten eine attraktive Vielfalt heimischer Produkte, Spezialitäten, Beratungen und Aktivitäten an. Neben Pflanzen für den Garten, Infoständen und Zweirädern werden Dekoratives und Nützliches fürs Zuhause, Kunsthandwerk sowie Selbstgenähtes präsentiert. Freuen Sie sich auch auf Produkte aus der Hofkäserei, Wurst vom Biohof und weitere regionale Köstlichkeiten wie Honigprodukte. Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt: Kaffee und Süßes, Bratwurst und Pommes, leckere Burger und Wurstspezialitäten. Der Brodverein schenkt wieder Getränke aus und der Gasthof zur Post wird geöffnet sein. Als zusätzliches Highlight heizt der Weyerbuscher Brodverein seinen mobilen Backes an und versorgt die Marktbesucher mit frischem, köstlichen Backesbrot. So mancher Stand lädt zudem große und kleine Gäste zum Mitmachen, Ausprobieren und Zuschauen ein, sodass garantiert keine Langeweile aufkommt.

Freuen Sie sich also auf ein fröhliches Fest für Jung und Alt, kommen Sie mit der Familie, Freunden und Bekannten vorbei und verbringen Sie einen tollen Tag in Weyerbusch. Die Leistungsgemeinschaft als Veranstalter und alle Aussteller freuen sich auf Ihren Besuch! Foto: Dirk Fischer