17. April 2024

LINZ – Grüne in den Verbandsgemeinden Linz, Unkel und Bad Hönningen stellen Listen für die Kommunalwahl auf – starke Zeichen für Klimaschutz, soziale Gerechtigkeit und Toleranz in den nächsten fünf Jahren

Der Ortsverband Unkel – Linz – Bad Hönningen hat bei seiner jüngsten Mitgliederversammlung in Linz weitere Listen für die anstehende Kommunalwahl aufgestellt. Nachdem bei einer ersten Mitgliederversammlung Ende Februar Listen für die Verbandsgemeinde und Stadt Unkel, die Ortsgemeinde Rheinbreitbach, die Verbandsgemeinde Linz sowie die Ortsgemeinde Vettelschoß gewählt wurden, folgten nun Listenaufstellungen für die Stadt Linz, die Ortsgemeinde Leubsdorf, die Ortsgemeinde Erpel, die Stadt und Verbandsgemeinde Bad Hönningen sowie die Ortsgemeinde Rheinbrohl. Insgesamt kandidieren 149 Personen für Bündnis 90/ Die Grünen in den drei Verbandsgemeinden Unkel, Linz und Bad Hönningen. „Ich freue mich, dass wir so viele verschiedene Kandidierende finden konnten, die sich für ihre Orte einbringen möchten. Die unterschiedlichen Charaktere, Hintergründe und Altersgruppen unserer Gewählten spiegeln die Vielfalt unserer Gesellschaft und Partei wider“, sagt Holger Wolf, Vorsitzender des Ortsverbands, der auf Listenplatz 1 für den Gemeinderat Leubsdorf kandidiert.

Nachdem bei der ersten Mitgliederversammlung im Februar erstmals seit 25 Jahren wieder eine Liste für den Gemeinderat Vettelschoß aufgestellt worden war, konnten die Grünen auch bei der jüngsten Zusammenkunft zwei Neuigkeiten präsentieren: Einerseits treten sie seit langer Zeit wieder für den Gemeinderat Rheinbrohl an. „Ich freue mich riesig, dass wir einige engagierte Bürgerinnen und Bürger zusammenbringen konnten, die sich für ihren Ort einsetzen möchten. Rheinbrohl wird eine dritte, progressive Kraft im Gemeinderat guttun“, ist sich Silvia Wilhelmi sicher, welche die Liste der Rheinbrohler Grünen anführt und gleichzeitig für den Verbandsgemeinderat Bad Hönningen zur Wahl steht (dort Listenplatz 3).

Andererseits konnte Bündnis 90/ Die Grünen erstmals überhaupt eine Liste für den Gemeinderat Erpel bilden. „Wir möchten in den Gemeinderat einziehen, um dort eine starke Stimme für Natur- und Klimaschutz und gesellschaftlichen Zusammenhalt zu sein“, sagt Spitzenkandidatin Dagmar Rosenfeld, die auch auf der grünen Liste für den Verbandsgemeinderat Unkel steht.

Die Grünen hoffen, in allen Räten, in denen sie bereits vertreten sind, ein ähnliches Stimmergebnis wie 2019 einfahren oder ihre Sitzzahl sogar ausbauen zu können.

Wer Interesse an grünen Themen und dem Ortsverband hat, erreicht den Ortsverband unter holger.wolf@gruene-linz.de oder vincent.weber@gruene-linz.de per Mail.

Alle Listen in ihrer Reihenfolge im Überblick:

Verbandsgemeinde Unkel:

Stadt Unkel: Wolfgang Plöger, Ann-Kathrin Schrepfer, Christof Hahn, Michael Haller, Holger Zeise, Elisabeth D’Angelo, Elena Stemmer, Susanne Haller, Michael Schubert, Julia Korf, Michael Stemmer

Ortsgemeinde Rheinbreitbach: Ansgar Federhen, Walter Engelberg, Christian Lohr, Holger Schubert, Beate Kummer, Sybille Kühner, Monika Hoffmann-Kühnel, Tamas Lanyi, Robert Wollscheid, Gabriele Führer, Jan Federhen, Sabine Sauer

Ortsgemeinde Erpel: Dagmar Rosenfeld, Thomas Schmidt, Natascha Austin, Roland Wellenzohn, Andreas van Nahl, Friedemann Scheffler, Jost Nesshöver, Volker Eberweiser

Verbandsgemeinde Unkel: Susanne Haller, Holger Zeise, Christof Hahn, Walter Engelberg, Ansgar Federhen, Thomas Schmidt, Elisabeth D’Angelo, Wolfgang Plöger, Dagmar Rosenfeld, Christian Lohr, Julia Korf, Holger Schubert, Natascha Austin, Michael Haller, Monika Kuehne-Hoffmann, Roland Wellerzohn, Michael Schubert, Ann-Kathrin Schrepfer

Verbandsgemeinde Linz:

Ortsgemeinde Vettelschoß: Thorben Thieme, Joachim Schmidt, Jan Loebe, Josianne Paganetti, Jörg Knipping, Michael Fuchs, Stefan Mielke, Sandra Rohloff, Bettina Schmidt, Carmen Lahr, Elisabeth Jenny-Quirnbach, Reiner Lahr, Christian Paganetti, Holger Thieme

Ortsgemeinde Leubsdorf: Holger Wolf, Klaus Uhrig, Beatrix Liesenfeld, Ludwig Stolz, Sandra Wolf, Michael Lange, Monika Goertz, Martina Wiesmann, Jonas Liesenfeld, Monika Schwarz, Christian Kauferstein, Stefanie Kauferstein

Stadt Linz: Anja Birrenbach, Brigitte Teubler-Köhler, Julia Finette, Günther Dahl, Moselle Adams, Nicole Hammerstein, Ute Ernst, Martin Schäfer, Elfriede Lützler, Stephan Schnor, Eleonore Höhler-Rokohl, Ralf Hammerstein, Edith Pierrat, Armin Löffler, Käthe-Maria Löhr, Hans-Jürgen Köhler

Verbandsgemeinde Linz: Anja Birrenbach, Thorben Thieme, Brigitte Teubler-Köhler, Klaus Uhrig, Angela Ante, Jan Loebe, Beatrix Liesenfeld, Peter Baumle-Court, Moselle Adams, Holger Wolf, Sandra Wolf, Jörg Knipping, Nicole Hammerstein, Ralf Hammerstein, Michael Lange, Ludwig Stolz, Thomas Kemper, Stefanie Thieme, Joachim Schmidt, Holger Thieme, Stefanie Kauferstein, Christian Kauferstein

Verbandsgemeinde Bad Hönningen:

Stadt Bad Hönningen: Sandra Franke-Cazals, Franz Breitenbach, Hubertine Breitenbach, Ursula Heister, Dietmar Heister, Nelson Owanta, Petra Stirnberg, Peter Juretzki, Berthold Scharrenbach, Rudolf Frömbgen, Rolf Sinke, Nicole Weyrich, Laurie Stirnberg

Ortsgemeinde Rheinbrohl: Silvia Wilhelmi, Kristin Simos, Volker Glaser, Hans Georg Iser

Verbandsgemeinde Bad Hönningen: Sandra Franke-Cazals, Franz Breitenbach, Silvia Wilhelmi, Ursula Heister, Hubertine Breitenbach, Dietmar Heister, Kristin Simos, Nelson Owanta, Hans Georg Iser, Volker Glaser, Peter Juretzki, Berthold Scharrenbach, Rudolf Frömbgen, Rolf Sinke, Nicole Weyrich