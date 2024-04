Veröffentlicht am 16. April 2024 von wwa

KIRCHEN – Kita St. Nikolaus in Kirchen feiert Einweihung und 60. Geburtstag – Viele Mitmachaktionen am 27. April für Groß und Klein

Die mehrjährige Sanierungsphase der Kindertagesstätte „St. Nikolaus“ in der Feldstraße 2 in Kirchen wird mit der Einweihung des An- und Umbaus am Samstag, den 27. April 2024 abgeschlossen. Gleichzeitig begeht die Kita, die sich seit 2019 in kommunaler Trägerschaft befindet, ihr 60-jähriges Bestehen. Öffentlich gefeiert wird von 11.30 Uhr bis 17.00 Uhr.

Aus diesem Anlass lädt die Stadt Kirchen gemeinsam mit der Leitung sowie dem ganzen Kita-Team herzlich zu einem Blick durchs „Schlüsselloch“ ein. Alle Interessierte haben an dem Tag die Möglichkeit, einen Einblick in die neuen Räumlichkeiten der kommunalen Kita sowie das pädagogische Konzept zu erhalten.

Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf die Öffnung aller Räume, kulinarische Köstlichkeiten sowie Mitmachaktionen für Groß und Klein freuen. Zu den Angeboten zählen Kinderschminken, eine Fotobox, eine Theateraufführung vom „Grüffelo“, der Begrüßungstunnel, Slush-Eis, Zuckerwatte, Popcorn und die spannende Chronik. Zudem wird in der Cafeteria leckerer Kuchen serviert. Die Stadt Kirchen und das ganze Kita-Team freuen sich auf zahlreiche Gäste.

Foto: Der An- und Umbau der Kita „St. Nikolaus“ wird am 27. April offiziell eingeweiht. Gefeiert wird auch der 60. Geburtstag.