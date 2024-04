Veröffentlicht am 16. April 2024 von wwa

WALDBREITBACH – 11. Auflage des WiedtalUltraTrail wieder ein Erfolg – 50 Sportler haben rund um Waldbreitbach „Mut zum WUT“

Auf eine sehr große Runde um Waldbreitbach machten sich fast 50 Sportler am 13. April wieder im Rahmen des WiedtalUltraTrail (WUT). Bereits zum 11. Mal fand dieser besondere, vom VfL Waldbreitbach organisierte, Gruppenlauf über etwa 65 Kilometer mit rund 2100 Höhenmetern durch das Mittlere Wiedtal statt und zog dabei sogar Menschen aus den Niederlanden, Frankreich und sowie aus Bayern oder Baden-Württemberg an.

„Es ist wohl der wärmste WUT, den wir je hatten“, begrüßte Wolfgang Bernath, 2. Vorsitzender des VfL Waldbreitbach und Initiator des Laufs, die fleißigen Frauen und Männer zum verdienten Pasta-Buffet im Waldbreitbacher Hotel zur Post, das den Abschluss des Tages bildete. Dabei blickte er in viele zufriedene und glückliche Gesichter. Vor mehr als zehn Jahren sei die Idee gewesen, einen Lauf von Läufern für Läufer zu organisieren. Die Faszination mehr als eine Marathon-Distanz zurückzulegen, sei ungebrochen. Neben bekannten Gesichtern „waren in diesem Jahr zwei Drittel zum ersten Mal dabei – darüber sind wir sehr froh, denn es zeigt, dass die Mund-zu-Mund-Propaganda funktioniert“, betonte Bernath, der den regionalen Unterstützern und fleißigen Helfern aus den eigenen Reihen für ihren Einsatz dankte.

Geleitet wurde der Gruppenlauf, der das Motto „Mut zum WUT“ trägt, erstmals komplett von Tobias Bußmann, der an markanten Stellen auch etwas über die Besonderheiten der Region berichtete. Die Strecke verlief wie in den Jahren zuvor in einem Radius von höchsten zehn Kilometern um Waldbreitbach fast vollständig auf örtlichen Wanderwegen. Auch die überregionalen Wanderwege Westerwaldsteig, Wiedweg und Klosterweg sind teilweise einbezogen. „Es sieht hier aus, wie im Hochgebirge“, lautete die staunende Aussage einer Teilnehmerin beim Blick vom Malberg in das malerische Wiedtal. Weitere Informationen gibt es auf www.mut-zum-wut.de oder www.facebook.com/WiedtalUltraTrail