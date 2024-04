Veröffentlicht am 16. April 2024 von wwa

ALSDORF – Europaabgeordneter Karsten Lucke zu Gast in Alsdorf – Bätzing-Lichtenthäler und SPD-Kreisverband laden ein

Der rheinland-pfälzische Europaabgeordnete Karsten Lucke wird auf Einladung der heimischen Landtagsabgeordneten Sabine Bätzing-Lichtenthäler und des SPD-Kreisverbands an einer Diskussionsveranstaltung „Was bedeutet Europa für die Menschen im AK-Land?“ teilnehmen.

Gerade in diesen herausfordernden Zeiten ist die Europäische Union von immer größerer Bedeutung. Ob in der Außen- und Sicherheitspolitik, im Bereich des Arbeitsmarktes, der Gesundheit oder der Migration, um nur einige Beispiele zu nennen: überall stoßen wir auf die EU und ihre Regelungen. Dabei erscheint die EU vielen Menschen oftmals weit weg und sehr fern, obwohl sie einen großen Einfluss auch auf die Menschen bei uns im AK-Land hat. Zum Beispiel sind die zahlreichen „Leader-Projekte“ in unserer Region die direkte Folge von EU-Politik.

Dieser Widerspruch wird, nach einem kurzen Impulsvortrag des Europaabgeordneten Lucke , sicher in der anschließenden Diskussion mit dem Publikum aufgegriffen. Die Moderation übernimmt der Vorsitzende der SPD-Kreistagsfraktion Bernd Becker.

Die Veranstaltung findet am statt am Donnerstag, den 25. April 2024, von 19:00 – 20:30 Uhr, im Saal des Haus Hellertal, Hauptstraße 61, 57518 Alsdorf. Anmeldungen sind erwünscht, jedoch nicht zwingend erforderlich, unter: post@baetzing-lichtenthaeler.de.