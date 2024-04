Veröffentlicht am 16. April 2024 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Burger mit Bätzing – Lasst uns was bewegen – Gesprächsangebot für junge und junggebliebene Menschen im Kreis Altenkirchen

Die Landtagsabgeordnete Sabine Bätzing-Lichtenthäler und die Jusos im Kreis Altenkirchen laden am Mittwoch, den 24. April um 20 Uhr ganz herzlich alle jungen und interessierten Menschen zu ihrem Veranstaltungsformat „Burger mit Bätzing“, ins First Beef (Wilhelmstraße 3), in Betzdorf ein.

Bei „Burger mit Bätzing“ besteht die Möglichkeit, in lockerer Atmosphäre mit der Landtagsabgeordneten und anderen über Politik zu diskutieren und seine Meinung zu äußern.

„Wir können sagen: Es ist ein Erfolgsformat! Der ungezwungene Austausch bei leckeren Burgern ist bereichernd – für uns und für die Teilnehmenden“, so Bätzing-Lichtenthäler über die bisherigen Treffen, die sich nicht ausschließlich an junge, sondern auch an junggebliebene und politikinteressierte Bürgerinnen und Bürger richten.

„Unsere Jugend hat es verdient, gehört zu werden, sich über die Politik im Kreis, Land und Bund zu informieren und aktiv Einfluss zu nehmen! Burger mit Bätzing ist dafür der ideale Ort!“, urteilt Colin Haubrich, Juso-Spitzenkandidat für den Kreistag und Kreisgeschäftsführer der Jusos, über die Möglichkeit der Veranstaltung.

Lukas Berning, Vorsitzender der Jusos, ergänzt: „Wir rücken die Jugend und die jungen Menschen in den Mittelpunkt und interessieren uns für ihre Anliegen – das ist Herzensangelegenheit!“.

Die Veranstaltungen finden quartalsmäßig statt und bieten so die Chance, neue Leute kennenzulernen, Ideen auszutauschen und sich aktiv an politischen Diskussionen zu beteiligen.

Anmeldungen gerne unter post@baetzing-lichtenthaeler.de.