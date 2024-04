Veröffentlicht am 16. April 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – MGH „Mittendrin“ ist Dienstleister der Generationen

Das Mehrgenerationenhaus „Mittendrin“ der Kreisstadt Altenkirchen suchte der CDU-Bundestagsabgeordnete Erwin Rüddel in Begleitung des CDU-Landtagsabgeordneten Dr. Matthias Reuber, des AK-Stadtbürgermeisters Ralf Lindenpütz und Dagmar Hassel, der Stellvertretenden Vorsitzendes des CDU-Gemeindeverbandes Altenkirchen-Flammersfeld, zu einem erneuten Informationsaustausch auf. MGH-Koordinatorin Silke Seyler gab einen interessanten Überblick auf Zurückliegendes, Derzeitiges und Zukünftiges des anerkannten und prämiierten Mehrgenerationenhauses. „Es zeigt sich einmal mehr, wie wichtig und erfolgreich hier generationenvermittelnde und -übergreifende Arbeit geleistet wird.

In der Vergangenheit habe ich mich stets auf Bundesebene für die Belange der Mehrgenerationenhäuser in meinem Wahlkreis mit Erfolg eingesetzt. So konnte ich, als ehemaliges Mitglied im zuständigen Familienausschuss erreichen, dass nach Einsetzung des Bundesprogramms ‚Mehrgenerationenhäuser‘ davon vier allein aus meinem Wahlkreis Aufnahme fanden. Üblich war je Wahlkreis lediglich ein MGH. Die ursprüngliche Idee, dass sich durch die MGHs Jung und Alt in einem öffentlichen Raum begegnen und so von ihren unterschiedlichen Kompetenzen, Erfahrungen sowie Interessen profitieren, beweist sich eindrucksvoll am Haus ‚Mittendrin‘. Deshalb können sich die MGHs auch weiterhin auf meine Befürwortung und Unterstützung verlassen. Denn die in diesen Häusern geleistete Arbeit ist gleichermaßen unschätzbar, wie unersetzlich“, bekräftigte Erwin Rüddel.

Foto: Team Rüddel