Veröffentlicht am 16. April 2024 von wwa

FREILINGEN – Einbruch in leerstehendes Einfamilienhaus in Freilingen

Im Zeitraum zwischen 13. März 2024 und 13. April 2024 kam es in der Wölferlinger Straße in 56244 Freilingen zu einem Einbruchsdiebstahl. Unbekannte drangen durch eine seitliche Tür in das sich aktuell in einer Sanierungsmaßnahme befindliche leerstehende Einfamilienhaus ein und entwendeten dabei zumindest einen Akkuschrauber. Näheres zur Tat und oder den Tätern liegt nicht vor. Hinweise werden erbeten und sind an die Polizeiinspektion Montabaur, Telefon: 02602 9226-0, oder E-Mail: pimontabaur@Polizei.rlp.de, zu richten. Quelle: Polizei