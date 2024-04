Veröffentlicht am 16. April 2024 von wwa

VETTELSCHOSS – Scheibe von PKW in Vettelschoß eingeschlagen – Fund von Betäubungsmitteln beim Täter

In der Nacht zwischen 12. und 13. April 2024 wurde die Heckscheibe von einem in Vettelschoß geparkten PKW eingeschlagen. Der Täter konnte durch die eingesetzten Beamten in Tatortnähe festgestellt werden. Bei seiner Durchsuchung wurden zudem Betäubungsmittel gefunden und sichergestellt. Es wurden zwei Strafverfahren eingeleitet. Quelle: Polizei