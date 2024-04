Veröffentlicht am 15. April 2024 von wwa

KOBLENZ – Verkehrsunfallflucht in Koblenz-Rübenach

Im Zeitraum zwischen Samstag, 13. April 2024, 21:00 Uhr, und Sonntag, 14. April 2024, 17:30 Uhr, ereignete sich im Bereich der Von-Eltz-Straße / Gotenstraße in Koblenz, Ortsteil Rübenach eine Verkehrsunfallflucht. Ein silberner Mercedes mit KO- Kennzeichen beschädigt, der in der Von-Eltz-Straße, in Höhe Hausnummer 32, am rechten Fahrbahnrand geparkt war. Die Polizei geht davon aus, dass der Unfallverursacher von der Gotenstraße kommend in die Von-Eltz-Straße abbog und das geparkte Fahrzeug touchierte. Am Mercedes entstand eine Beschädigung am hinteren linken Kotflügel. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Die Polizeiinspektion Koblenz 2 bittet mögliche Zeugen, sich unter: 0261/103-2910 oder pikoblenz2@polizei.rlp.de zu melden. Quelle: Polizei