Veröffentlicht am 15. April 2024 von wwa

NEUWIED – Fahrzeug in der Rheinstraße in Neuwied an der Stoßstange beschädigt

Bereits am 10. April 2024 in der Zeit zwischen 08:20 und 12:30 Uhr kam es zu einer Beschädigung eines PKW, der auf dem Parkplatz in Höhe der Rheinstraße 52 parkte. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro, an der vorderen Stoßstange. Hinweise auf den Verursacher gibt es nicht. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Neuwied zu melden. Quelle: Polizei