Veröffentlicht am 15. April 2024 von wwa

SCHÖNEBERG – Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr auf der B 256

Sonntag, 14. April 2024, kam es gegen 20:50 Uhr, zu einem Verkehrsunfall auf der B 256 in der Gemarkung Altenkirchen. Ein 30-jähriger Fahrer eines BMW befuhr die B 256 aus Richtung Bergenhausen kommend in Fahrtrichtung Schöneberg. Eine 42-jährige Fahrerin eines Ford befuhr die B 256 in der Gegenrichtung. In einer leichten Kurve kam es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Die Ford Fahrerin wurde leichtverletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden im fünfstelligen Bereich. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme ergaben sich bei dem BMW-Fahrer Anzeichen auf eine aktuelle Beeinflussung durch Alkoholkonsum. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte der Verdacht. Der Führerschein wurde sichergestellt und dem Unfallbeteiligten eine Blutprobe entnommen. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die B 256 vollgesperrt. Neben dem Rettungsdienst war noch die freiwillige Feuerwehr Neitersen vor Ort. Quelle: Polizei