15. April 2024

WISSEN – Verkehrsunfall mit Kradfahrer in Wissen (Sieg)

Am 14. April 2024, gegen 16:30 Uhr befuhr ein 16-jähriger Fahrer mit seinem Leichtkraftrad den Kreisverkehrsplatz in Wissen. Eine 32-jährige Pkw-Fahrerin, aus der Oststraße kommend, missachtete die Vorfahrtberechtigung des Zweiradfahrers im Kreisverkehr. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge, wobei der junge Kradfahrer leicht verletzt wurde. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden. Quelle: Polizei