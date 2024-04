Veröffentlicht am 15. April 2024 von wwa

SCHÜRDT – Ein tierischer Morgengruß vom Bürgerkurier

Was gibt es Schöneres als am frühen Morgen von den Tieren der Natur freundlich begrüßt zu werden. Ein seelisches Gefühl so in den Tag gehen zu können und das Leben der Tiere in der Natur genießen zu dürfen. Abgerundet mit einem Spaziergang am frühen Morgen beim Sonnenaufgang mit seinen vierbeinigen Freunden und Lebensbegleitern. Fotos: Diana Wachow