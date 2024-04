Veröffentlicht am 15. April 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – 22 Kandidaten für den Stadtrat

Der SPD-Ortsverein Im Raiffeisenland benannte in einer Mitgliederversammlung die Kandidierenden für die Wahl zum Stadtrat der Stadt Altenkirchen. Die Fraktionsvorsitzende Daniela Hillmer-Spahr, die auf Platz 1 kandidiert, wies in ihrer Begrüßung auf die anstehenden Aufgaben in der Stadt hin, sei es das neue Fachmarktzentrum auf dem Weyerdamm, die Entwicklung in der Innenstadt, die ärztliche Versorgung, die „neue Stadthalle“, alles gilt es zu begleiten, anzupacken und zu verbessern.

„Ich bin froh, dass so viele Menschen bereit sind im Ehrenamt für die Stadt Altenkirchen tätig zu werden,“ fügte sie hinzu. Besonders erfreut zeigte sie sich, dass auf der Liste fast die Hälfte der Bewerber Frauen sind.

Die Kandidatinnen und Kandidaten: Daniela Hillmer-Spahr , Jens Gibhardt, Johanna Kratz, Achim Gelhaar, Iris Asbach, Detlef Vollborth, Heike Gelhaar, Thorsten Roland, Sandra Hahn, Sebastian Grimpe, Monika Janneck, Josia Gibhardt, Aileen Räder, Sascha Heitkämper, Heike Janßen, Julian Kratz, Irmgard Deutsch-Höfer, Christoph Wettengel, Gaby Sauer, Guido Böing, Hans Schörfke, Rüdiger Trepper.