Veröffentlicht am 15. April 2024 von wwa

BIRKEN-HONIGSESSEN – Birken Schützen holen den ins Wasser gefallenen Festzug nach

Dass es Anfang August so kühl und verregnet sein kann, wie man es normal vom Herbst gewohnt ist, hatte letztes Jahr auf der Birkener Höhe niemand erwartet – umso größer war die Enttäuschung in den Reihen der St.-Hubertus-Schützenbruderschaft, vor allem auf Seiten der Majestäten, als es am Sonntag des 53. Schützenfestes hieß: Abgesagt! Der Festumzug durch die geschmückten Straßen fällt buchstäblich ins Wasser. Dabei waren die Straßen geschmückt, die Majestäten herausgeputzt und in der Residenz versammelt, die Kapellen standen bereit.

Doch die Birkener Schützen wollen es sich nicht nehmen lassen, ihren amtierenden Majestäten und den Anwohnern, die das Fest jedes Jahr so freudig unterstützen, das Highlight des Festes zu bieten – und so wird dieses jetzt nachgeholt.

Am Samstag, den 27. April 2024, heißt es daher: Schützen I Feste | CatchUp. Die Bruderschaft wird mit den amtierenden Majestäten, Hofstaat, befreundeten Vereinen und natürlich musikalischer Begleitung durch die Bergkapelle „Vereinigung“ Birken-Honigsessen, den Musikverein Scheuerfeld und das Klangwerk Morsbach durch die Straßen Birken-Honigsessens ziehen, fast so, wie es an einem Schützenfestsonntag üblich ist. Daher ist der Startpunkt natürlich die Residenz des amtierenden Königs Martin I. Leidig, die Gaststätte „Zur Post“. Hier beginnt der Festtag mit einem Standkonzert um 15:30 Uhr. Wie jedes Jahr folgt dann der Marsch über den Dorfplatz als Wendepunkt bis zur Kirche, wo dann zum Abschluss des Ganzen jedermann eingeladen ist, einem musikalischen Unterhaltungskonzert der Kapellen ab 16:30 Uhr und anschließend dem traditionellen Königsball ab 19:00 Uhr im Pfarrheim an der Birkener Kirche beizuwohnen. Hier sorgen bei freiem Eintritt die Band StreetLife für beste musikalische Unterstützung.

Street Life ist eine der renommiertesten Gala- und Partybands. Ihre Kunden wie Mercedes, Telekom oder REWE führen die Band quer durch Deutschland, und es gibt kaum ein Fest der Region, auf dem die Band in ihrer über 35-jährigen Geschichte noch nicht begeisterte, so auch immer wieder auf dem Schützenfest Birken-Honigsessen. Dazu kommen gemeinsame Shows mit bekannten Stars, Radio- und TV-Produktionen wie der ZDF-Fernsehgarten und Tribute-Shows wie ABBA oder Westernhagen und Projekte wie Rock’n’Strings oder eine BigBand-Show.

Aktuell ist die Band mit ihrem „80s flashback“-Programm auf Tour und entführt in die Zeit der Neonfarben und der Musik von Queen, a-ha, Phil Collins und Tears For Fears. Dieses Programm wird der Öffentlichkeit erstmals auf der Birkener Höhe präsentiert.

Seit 2022 gehören zur Street Life – Stammbesetzung die Gründungsmitglieder Ernst Wagner am Bass und Elmar Hüsch an den Keyboards, außerdem Schlagzeuger Marco Bussi, Gitarrist Dominik Weitershagen und Sänger Michael Niess, vielen in der Region bekannt als früherer Frontmann der Band Soho. Die Bruderschaft freut sich natürlich, wenn wie beim Schützenfest üblich die – verkürzte – Wegstrecke geschmückt wird.