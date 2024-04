Veröffentlicht am 15. April 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – Jahresübung der Jugendfeuerwehren aus der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld

Samstag, 13. April 2024 um 14 Uhr fand die erste von zwei Jahresübungen der Jugendfeuerwehren aus der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld auf dem Gelände des Bauhofes statt. Angenommen wurde, dass ein Fahrzeug vor dem Bauhofgebäude in Brand geraten ist. Zudem griff das Feuer bereits auf Teile des Gebäudes über. Hier galten 4 Personen als vermisst.

Die Jugendfeuerwehren aus Altenkirchen, Flammersfeld, Mehren und Pleckhausen bauten aus zwei Richtungen eine Wasserversorgung über einen Unterflurhydranten sowie aus einem offenen Gewässer auf. Insgesamt vier Atemschutztrupps retten die Personen aus dem vernebelten Gebäude. Das brennende Fahrzeug sowie das angrenzende Gebäude wurden mit mehreren C-Rohren bekämpft. Insgesamt nahmen an dieser Übung 70 Jugendliche teil. Ein Dank ging an die Jugendwarte der einzelnen Jugendfeuerwehren für die gute Vorbereitung sowie an den Bauhof für die Nutzung des Geländes. Sehr gefreut war man über die zahlreich erschienenen Eltern sowie Vertreter der Kommunalpolitik, allen voran dem Bürgermeister der Verbandsgemeinde Fred Jüngerich.