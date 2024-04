Veröffentlicht am 15. April 2024 von wwa

BERLIN – NEUWIED – Mit dem Big House nach Berlin – Bildungsfahrt in die Hauptstadt verspricht spannende Sommerferien

Im Neuwieder „Big House“ ist immer was los. Egal ob Sport, Musik, Lernen, Kochen oder einfach mit Freunden abhängen, das Jugendzentrum hat für Jede und Jeden das passende Angebot in petto. Für die Sommerferien hat sich das Team etwas ganz Besonderes ausgedacht: Das Big House geht auf Tour – nicht irgendwo hin, sondern nach Berlin. Alle interessierten Jugendlichen erwartet ein vielfältiges Programm aus Kultur- und Freizeitaktivitäten mit Besuch des Bundestages, der „East Side Gallery“ und Besichtigung des Holocaust-Denkmals. Doch das Programm ist nicht in Stein gemeißelt: Die teilnehmenden Jugendlichen können und sollen mitentscheiden, was sie am meisten interessiert. Ob Checkpoint Charlie oder Olympiastadion, die Hauptstadt bietet unzählige Möglichkeiten.

Für die Big House-Reisegruppe geht es vom 6. bis zum 10. August vom Rhein an die Spree. Teilnehmen können alle Jugendlichen im Alter zwischen 12 und 17 Jahren für einen Kostenbeitrag von 195 Euro. Im Preis enthalten sind die zentrale Unterbringung in der „Jugendherberge International“, Frühstück, Abendessen, Eintrittsgelder und Fahrkarten für Zug und S-Bahn in Berlin. Einzelförderungen sind möglich und beim Big House zu erfragen. Anmeldungen erfolgen bis zum 30. Juni per E-Mail an jugendzentrum@neuwied.de. Fotos: Archiv BK – 2 Repros der Ausstellung