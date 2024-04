Veröffentlicht am 15. April 2024 von wwa

KIRCHEN – Musikalischer Seniorennachmittag im Mehrgenerationentreff der Stadt Kirchen

Der „Mehrgenerationentreff“ der Stadt Kirchen setzt die beliebte Veranstaltungsreihe „Musik kennt kein Alter“ fort. Unter dem Motto „Tanz in den Mai“ laden Projektleiterin Michaela Sandweg vom Kirchener Stadtbüro und die Gemeindeschwester Plus der Stadt Kirchen, Andrea Keßler, alle Seniorinnen und Senioren wieder zu einem musikalischen Nachmittag ein.

Diesmal soll in fröhlicher Runde gemeinsam bei Kaffee und Kuchen der Mai begrüßt werden. Los geht es am 29. April ab 15:00 Uhr im katholischen Pfarrheim in der Kirchstraße 4 in 57548 Kirchen. Organist Franz-Josef Faßbender wird den Seniorennachmittag musikalisch begleiten.

Weil die Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird um telefonische Voranmeldung bis zum 22. April im Stadtbüro Kirchen unter 02741/688-607 oder 0160-95478184 gebeten.