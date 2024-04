Veröffentlicht am 14. April 2024 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Qigong und Intervallfitness bei der Kreisvolkshochschule

Die Kreisvolkshochschule Altenkirchen weist auf zwei aktuelle Gesundheitskurse hin: „Qigong zum Kennenlernen“ heißt es am 20. April, „Intervallfitness“ ab dem 23. April. Qigong ist eine traditionelle chinesische Bewegungskunst, die Körper, Geist und Seele in Einklang bringt und die Lebensenergie stärkt. In dem dreistündigen Kurs am Samstag, 20. April, von 9.30 bis 12.30 Uhr, in den Räumen der Kreisvolkshochschule in Altenkirchen (Rathausstraße 12) haben die Teilnehmenden die Möglichkeit, die Grundlagen des Qigong kennenzulernen und verschiedene Übungen auszuprobieren. Der Kurs richtet sich sowohl an Anfänger als auch an Fortgeschrittene. Die Teilnahme kostet 15 Euro.

In dem aktuellen Sportkurs „Intervallfitness“, der am Donnerstag, 23. April, unter Leitung von Larissa Schneider in der Kreisvolkshochschule in Altenkirchen startet, wird auf verschiedenen Leveln trainiert. Dabei wechseln sich kurze, anstrengende Übungen und Erholungsphasen in schneller Folge ab. Neben Kraft und Ausdauer werden Koordination, Rhythmus und Beweglichkeit geschult. Zum Abschluss der Stunde wird sich gedehnt, um die Flexibilität zu verbessern. Der sechsteilige Schnupperkurs zum Preis von 40 Euro findet jeweils donnerstags in der Zeit von 18 bis 19 Uhr statt.

Anmeldungen: Kreisvolkshochschule Altenkirchen, Tel.: 02681-812212, E-Mail: kvhs@kreis-ak.de