Veröffentlicht am 14. April 2024 von wwa

HAMM (Sieg) – Modul 6 der LandFrauen-Fortbildung „Klimagärtnern“ fand bei strahlendem Sonnenschein statt

Während die Präsenz-Module im Modellgarten in Obererbach bisher bei Regen, Wind und Hagelschauern stattfanden, lachte am vergangenen Samstag endlich die Sonne! Allerdings fand das Modul 6 – Pflanzenschutz und Schädlingsbekämpfung online statt. Aber dank der guten Laune des Referentenpaares Heike Boomgaarden und Werner Ollig hatten auch die Teilnehmer, die sich zum gemeinsamen Online-Lernen im Kulturhaus in Hamm versammelt hatten, bald die Sonne im Herzen.

Anschaulich vermittelten die Referenten, wie wichtig ein Umdenken auch bei der Schädlingsbekämpfung ist. Traditionelle Pestizide wirken nur kurzsichtig und schaffen stattdessen viele neue Probleme. Sinnvoller ist es, die Pflanzen zu stärken und widerstandsfähig zu machen. Ganz wichtig ist hier ein gesunder Boden: Ein gesunder Boden hilft gesunden Pflanzen gegen Schädlinge.

Ein Stück „Wilder Garten“, eingesät mit einer bunten Blühmischung sorgt nicht nur für Schönheit und Ästhetik, sondern bietet auch vielen Nützlingen Wohnraum und dient so der Artenvielfalt und Biodiversität. Und die Nützlinge vertilgen gleichzeitig Blattläuse und andere Schädlinge. Und wenn die Schädlinge doch in der Übermenge sind, hilft statt Pestiziden eine selbst gekochte Pflanzenbrühe.