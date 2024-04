Veröffentlicht am 14. April 2024 von wwa

KREIS NEUWIED – Praxisanleiter qualifiziert

An der KreisVolkshochschule Neuwied wurden erneut pädagogische Fachkräfte aus Kindertagesstätten und anderen Bildungseinrichtungen zu Praxisanleitern und Praxisanleiterinnen qualifiziert. Die Übergabe der Zertifikate fand nach der Präsentation der Abschlussarbeiten am 11. April in Neustadt/Wied statt. Die Teilnehmenden bewiesen in teils sehr kreativen Abschlussprojekten, dass sie das fachliche und methodische Wissen aber auch das nötige Einfühlungsvermögen haben, um Praktikanten und Praktikantinnen im Alltag aber auch in schwierigen Situationen zu begleiten. Es gratulierten Simone Kirst, Geschäftsführerin der kvhs Neuwied sowie die Dozentin Katharina Lörsch, die den Kurs gemeinsam mit Andrea Fuß geleitet hat. Für alle bereits qualifizierten Kräfte bietet die kvhs am 28.11.24 einen Freshup Kurs online an: www.kvhs-neuwied.de/G528