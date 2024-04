Veröffentlicht am 14. April 2024 von wwa

BAD HÖNNINGEN – Unterschlagung von Mobiltelefon an Supermarktkasse in Bad Hönningen

Eine Frau war am 12. April 2024 gegen 13 Uhr im ALDI in Bad Hönningen einkaufen. Beim Bezahlvorgang legte sie ihr Mobiltelefon kurz an der Kasse ab um ihre Einkäufe einzuräumen. Danach verließ sie den Supermarkt ohne das Mobiltelefon wieder einzustecken. Als sie den Verlust bemerkte und wenige Minuten später zur Kasse zurückkehrte, war das Handy verschwunden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Linz zu melden. Quelle: Polizei