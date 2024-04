Veröffentlicht am 14. April 2024 von wwa

HEIMBACH-WEIS – Betrunkener E-Scooter-Fahrer in Neuwied-Heimbach-Weis kontrolliert

In der Nacht zum Sonntag kontrollierte eine Streife der Polizei Neuwied in Heimbach-Weis einen E-Scooter-Fahrer. Der 34jährige Neuwieder gab an, drei Bier getrunken zu haben. Ein erster Alco-Test ergab einen Wert von 1,06 Promille. Ein kurz danach durchgeführter zweiter Alco-Test wies dann 1,21 Promille aus. Auf der Dienststelle wurde ihm eine Blutprobe entnommen; der E-Scooter wurde präventiv sichergestellt. Ihn erwarten jetzt eine Strafanzeige und der mögliche Entzug des Führerscheins. Quelle: Polizei