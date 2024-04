Veröffentlicht am 14. April 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – The Peteles / Beatles Songs – but more! 60 Jahre „A Hard Day´s Night“

The Peteles / Beatles Songs – but more! 60 Jahre „A Hard Day´s Night“. Unter diesem Motto starteten die vier Musiker, Pete Lennon, Pete McCartney, Pete Harrison und Pete Starr einen bunten musikalischen Abend der Beatles-Musikgeschichte. Doch nicht nur mit den Klassiker der Beatles wie „Come Together“, While My Guitar Gently Weeps“, Yesterday“, „Twist And Shout“ und viele weiteren Songs begeisterten die Peteles die Zuschauer. Ebenso mit reichlich Hintergrundwissen und kurzen Anekdoten der Beatles, Witz und Humor führte „Pete“ durch den Abend. Ebenso sorgten für Abwechslung die kurzen Einlagen von Pink Floyd, Led Zepellin, U2, und Metallica.

Alles in Allem war es ein sehr bunter und lustiger Abend, der in der zweiten Hälfte sogar die Zuschauer von den Plätzen lockte, um zum Rhythmus der Musik, passend zur Zeit der 60er, die Hüften schwingen zu lassen. Ohne Zugabe ließ man die Peteles nicht von der Bühne. Begeisterter Applaus lockte die Künstler ein letztes Mal auf die Bühne. So wurde zum Ausklang „Let it be“ gespielt. Fotos: Diana Wachow