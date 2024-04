Veröffentlicht am 14. April 2024 von wwa

WILLROTH – Verkehrsunfallflucht in Willroth – Seitenspiegel abgefahren

Im Zeitraum zwischen 12. April 2024, 17:00 Uhr, und 13. April 2024, 13:30 Uhr, wurde einem Audi A6, der auf einem Parkplatz in der Grubenstraße in Willroth abgestellt war, der rechte Außenspiegel abgefahren. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle: Polizei