HAHN am SEE – Trunkenheit im Straßenverkehr in Hahn am See

Sonntag, 14. April 2024, gegen 00:00 Uhr, fiel einer Polizeistreife ein PKW auf, der in unsicherer Fahrweise auf der B 8 von Hahn am See in Richtung Herschbach/Oww geführt wurde. Bei der anschließenden Kontrolle wurde bei dem 37jährigen Fahrer Alkoholeinwirkung festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab 1,40 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Quelle: Polizei