13. April 2024

HEDDESDORF – VdK-Ortsverband Heddesdorf – Gleich drei neue Vorstandsmitglieder ergänzen das Team des VdK in Heddesdorf

Auf der jüngsten Mitgliederversammlung (Ortsverbandstag) des Heddesdorfer VdK konnte Vorsitzender Sven Lefkowitz gleich neue drei Kandidaten als Ergänzung des amtierenden Vorstands zur Wahl stellen. Mit Alexandra Eidenberg, Manuela Kinzinger und Markus Dinkel bekommt der bisherige Vorstand ab sofort engagierte Unterstützung, da die Versammlung alle drei Vorschläge einstimmig wählte. Wie Sven Lefkowitz berichtet, verfügt der Sozialverband nun über elf Vorstandsmitglieder und zwei tatkräftige Helferinnen ohne Amt.

„Das macht uns sehr stolz“, so Lefkowitz, „denn in der aktuellen Zeit ist es oft nicht einfach, für das Ehrenamt Menschen zu gewinnen. Das spricht auch für unseren Ortsverband und das gute Klima, das wir haben. Wir freuen uns, dass wir sowohl eine Verjüngung mit der Verstärkung erreichen konnten, aber auch nun noch besser unsere vielfältigen Angebote für unsere Mitglieder gestalten und neue Formate entwickeln können“, so sagte Lefkowitz abschließend.

Alle weiteren Beschlüsse des Ortsverbandstages waren ebenfalls einstimmig. So wurde nach den Berichten von Vorsitzenden Sven Lefkowitz und Kassierer Silvester Heck sowie dem Bericht der Kassenprüfer der Vorstand entsprechend entlastet.

Die harmonische Veranstaltung im Stüffje des Turnvereins Heddesdorf ließen die VdKler mit einem gemeinsamen Imbiss und angeregten Gesprächen gemütlich ausklingen.

Foto: Bildmitte Vorsitzender Sven Lefkowitz bei der Durchführung der Ergänzungswahlen. Foto: Martina Beate Jakoby