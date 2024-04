Veröffentlicht am 13. April 2024 von wwa

SCHÜRDT – Das Bushäuschen in Schürdt wurde beschmiert!

Der Gemeindearbeiter Sebastian Schmidt entdeckte am frühen Morgen des 11. April 2024 erhebliche Beschmierungen des Bushäuschens am Ortseingang von Schürdt. Leider wurde in der Vergangenheit bereits mehrmals der Fahrplan abgerissen, nun erfolgten diese weiteren Verunstaltungen.

Ortsbürgermeister Torsten Saynisch wird mit dem Ordnungsamt und der Polizei Kontakt aufnehmen und über die bisher eingegangenen Hinweise zu den Tätern sprechen. Der Ortsgemeinderat verurteilt diese Sachbeschädigung und bittet eindringlich dies künftig zu unterlassen. (tsa) Foto: OG Schürdt