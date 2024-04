Veröffentlicht am 13. April 2024 von wwa

RHEINLAND-PFALZ – Tarifrunde Deutsche Telekom: Erste Warnstreiks und Kundgebung in Siegburg

Um ihren Forderungen in der diesjährigen Tarifrunde Deutsche Telekom Nachdruck zu verleihen, ruft die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) vor der nächsten Verhandlungsrunde am Montag und Dienstag (15./16. April 2024) im nordrhein-westfälischen Siegburg Beschäftigte in Nordrhein-Westfalen, Hessen und Rheinland-Pfalz am Montag (15. April 2024) zu vollschichtigen Warnstreiks auf; etwa 3.000 von ihnen werden am Montag-Vormittag zu einer Kundgebung in Siegburg erwartet.

Mit ca. 500 Kollegen aus Koblenz, Mainz, Bad Kreuznach, Idar-Oberstein, Simmern und Trier werden am Verhandlungsort ihren Forderungen Nachdruck verleihen. Weitere ca. 500 Kollegen werden an den Betriebsstandorten in Saarbrücken, Neustadt a.d.W., Kaiserslautern und Ludwigshafen vor Ort in den Streik treten.

„Die Arbeitgeber sind bislang überhaupt nicht auf unsere Forderungen eingegangen. Deshalb werden nun die Beschäftigten mit ersten Warnstreiks und der Kundgebung in Siegburg klar machen, dass sie ein Angebot erwarten“, sagte ver.di-Landesarbeitskampfleiter Andreas Wiese. Die Arbeitgeber seien gut beraten, die Forderungen der Beschäftigten ernst zu nehmen.

ver.di fordert in der diesjährigen Tarifrunde für bundesweit rund 70.000 Tarifbeschäftigte eine Entgeltsteigerung von 12 Prozent, mindestens aber um 400 Euro pro Monat, bei einer Laufzeit des Tarifvertrags von zwölf Monaten. Die Ausbildungsvergütungen sowie die Entgelte der dual Studierenden sollen um monatlich 185 Euro erhöht werden.

Der Telekom-Konzern in Deutschland besteht aus insgesamt 22 verschiedenen tarifgebundenen Konzernunternehmen, in denen jeweils eigenständige Tarifverträge gelten. Ein Großteil der Entgelttarifverträge hat eine Laufzeit bis zum 31. März 2024. Für die Gesellschaften Deutsche Telekom Privatkundenvertrieb GmbH (31. Juli 2024), Deutsche Telekom Service Europe SE (30. September 2024) sowie die T-Systems International (31. Dezember 2024) gelten davon abweichende Laufzeiten.

Kundgebung vor dem Verhandlungsort: Siegburg, Kranz Parkhotel, Mühlenstraße 32-44 in 53721 Siegburg. Montag, 15. April 2024, ab 11:30 Uhr