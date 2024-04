Veröffentlicht am 13. April 2024 von wwa

KOBLENZ -Hochschule lädt im Sommersemester zur Vortragsreihe Profile der Architektur ein

In diesem Semester geht an der Hochschule Koblenz die Vortragsreihe Profile der Architektur in die elfte Runde. Der Fachbereich bauen-kunst-werkstoffe | Architektur lädt an fünf Abenden an den Campus Koblenz zum Thema Perspektiven des Wandels ein. In der Architektur wird der Ruf nach der Bauwende zunehmend lauter, denn der Bausektor ist ein wesentlicher Treiber des Klimageschehens. Doch was heißt das eigentlich genau? Wir wollen uns unterschiedliche Ideen, Ansätze und Strategien anschauen, die alle ein Ziel eint: Eine zukunftsfähige Architektur.

Den Auftakt zur Vortragsreihe machte Prof. Dr. John von Düffel von der Universität der Künste Berlin. Mit seinem Vortrag „Wer jetzt kein Haus hat …“, ein Zitat aus dem Gedicht Herbsttag von Rainer Maria Rilke, eröffnete er die Vortragsreihe und lockte damit zahlreiche Interessierte an den Campus Koblenz. In seinem aktuellen Buch „Das Wenige und das Wesentliche“ beschäftigt sich von Düffel mit dem Thema der Askese und spannte von dort ausgehend den Bogen zur Architektur.

Auch die noch kommenden Vorträge sind für alle Interessierten offen. Am 17. April wird Lillith Kreiß von Baukultur NRW das Projekt UmBauLabor vorstellen. Im UmBauLabor wird in einem Gebäude in Gelsenkirchen nachhaltiges und kreislaufgerechtes Planen und Bauen im Maßstab 1:1 erprobt und diskutiert. Am 24. April berichtet Architektin und Lehmbauerin Marlène Dorbach vom Naturdorf Bärnau im Geschichtspark Bärnau-Tachov. Das Naturdorf ist als kleines Feriendorf konzipiert, in dem traditionelle Handwerkstechniken erprobt und ausschließlich Naturmaterialien verbaut werden. Am 22. Mai wird Prof. Manfred Lux von der Technische Hochschule Ostwestfalen-Lippe über seine Forschungsarbeit berichten. Aus Rohrkolben entwickelte er einen Werkstoff, der gleichzeitig tragfähig, wetterbeständig und dämmend ist. Zum Abschluss der Reihe, am 12. Juni, spricht Christian Taufenbach von ELEMENT A Architekten über die Bundesgeschäftsstelle des Deutschen Alpenvereins in München, einem mehrfach ausgezeichneten Holzbau. Durch Aufstockung und Erweiterung wurde ein ausgedientes Bürogebäude in einen zukunftsfähigen Bau umgewandelt.

Alle Veranstaltungen finden jeweils mittwochs von 17.30 bis ca. 19.00 Uhr am Campus Koblenz in der Konrad-Zuse-Straße 1 in Raum A029 statt. Die Veranstaltung wird aktuell von der Architektenkammer Rheinland-Pfalz zur Anerkennung als Fortbildungsveranstaltung geprüft und ist offen für alle Interessierten. Alle Informationen und aktuelle Hinweise finden Interessierte auf der Homepage www.hs-koblenz.de/architektur/profile-der-architektur.