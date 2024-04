Veröffentlicht am 13. April 2024 von wwa

ORFGEN – Kaisertitel des KKSV Orfgen: Spannender Wettkampf erwartet

Am Sonntag, den 21. April 2024, findet im Schützenhaus in Orfgen der Wettstreit um den Kaisertitel des KKSV Orfgen statt. Beginn der Veranstaltung ist um 14.00 Uhr. Nach zwei Jahren Amtszeit des amtierenden Kaisers Wilhelm Bruch wird dieser nun abgelöst. Wer seine Nachfolge antritt und die Kaiserkrone erringt, bleibt bis zum Wettkampftag ungewiss. Spannung ist also garantiert!

Traditionell wird am Christi Himmelfahrt, am Donnerstag, den 09. Mai 2024, dann der Königstitel ausgeschossen. Der Kaisertitel ist somit der erste offizielle Titel, der in diesem Jahr vom KKSV Orfgen vergeben wird. Die Titelanwärter und -innen würden sich sicher über zahlreiche Zuschauer freuen, die ihnen beim Kaiserschießen am 21. April tatkräftig die Daumen drücken.