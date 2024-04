Veröffentlicht am 12. April 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – Geschwindigkeitskontrollen in Altenkirchen

Donnerstag, 11. April 2024, führten Beamte der Polizeiinspektion Altenkirchen in den Abendstunden Geschwindigkeitskontrollen in Altenkirchen, in der Kumpstraße, durch. Es konnten insgesamt elf Fahrzeugführer festgestellt werden, die die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h überschritten hatten. Es wurden die entsprechenden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Quelle: Polizei