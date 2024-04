Veröffentlicht am 12. April 2024 von wwa

UNKEL – Einbruch in Pkw in Unkel – Cabrioverdeck aufgeschnitten

In der Nacht zum Donnerstag wurde in ein geparktes Mercedes-Cabrio in der Bahnhofstraße eingebrochen. Unbekannte schnitten das Verdeck auf und gelangten so an den Schließmechanismus des Pkw. Im Anschluss brachen sie das abgeschlossene Handschuhfach auf und entwendeten ein hochwertiges Mobiltelefon. Hinweise an die Polizeiinspektion in Linz am Rhein, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de Quelle: Polizei