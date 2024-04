Veröffentlicht am 12. April 2024 von wwa

KAISERSLAUTERN – Erfolgreiche Wahlversammlung bei Alnatura Filiale Kaiserslautern zur Gründung des Betriebsrats

Nach einer Verzögerung aus formalen Gründen fand heute, am Mittwoch, 10. April 2024, erfolgreich die Wahlversammlung zur Gründung des Betriebsrats in der Alnatura Filiale in Kaiserslautern statt. Die ver.di-Mitglieder, die sich für die Einführung eines Betriebsrats stark gemacht haben, sehen diesen Schritt als bedeutenden Fortschritt für die Arbeitsbedingungen und die Mitbestimmung der Beschäftigten.

Dave Koch, Gewerkschaftssekretär bei ver.di, äußert sich erfreut über den Verlauf der Versammlung: „Die heutige Wahlversammlung markiert einen wichtigen Meilenstein für die Beschäftigten bei Alnatura in Kaiserslautern. Die erfolgreiche Einsetzung des Wahlvorstands ebnet den Weg für die Wahl des Betriebsrats, der die Interessen und Anliegen der Belegschaft vertreten wird.“

Die Einführung eines Betriebsrats ermöglicht es den Beschäftigten, aktiv an Entscheidungen teilzuhaben. Koch betont die Bedeutung dieser Mitbestimmung: „Wir streben danach, dass Demokratie im Betrieb Einzug hält. Die Beschäftigten sollen eine Stimme haben und an den Prozessen teilhaben können, die ihre Arbeitsbedingungen gestalten.“

Die Wahl des Betriebsrats durch die Belegschaft ist für nächste Woche Donnerstag, den 18. April 2024, angesetzt. ver.di steht den Beschäftigten bei Alnatura in Kaiserslautern weiterhin unterstützend zur Seite und begleitet den Gründungsprozess des Betriebsrats aktiv.