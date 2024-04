Veröffentlicht am 11. April 2024 von wwa

LAHNSTEIN – Auffahrunfall mit Kradfahrer auf der B 42 bei Lahnstein

Donnerstagnachmittag, 11. April 2024, gegen 16.25 Uhr, ereignete sich in Lahnstein im Bereich der B 42 von Koblenz kommend in Fahrtrichtung Lahnstein im Bereich zur Abfahrt Niederlahnstein ein Verkehrsunfall, bei dem ein Kradfahrer verletzt wurde. Der Kradfahrer, der von der Südbrücke kam, erkannte augenscheinlich zu spät den bis auf den Abfahrtsbereich gebildeten Verkehrsrückstau und fuhr auf den von ihm befindlichen PKW auf. Dabei stürzte er und erlitt Verletzungen, die nicht lebensgefährlich sind. Der ansprechbare Kradfahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht, sein Motorrad musste abgeschleppt werden. Durch die Einsatzmaßnahmen wurde der Berufsverkehr kurzfristig zusätzlich beeinträchtigt. Quelle: Polizei