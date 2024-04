Veröffentlicht am 11. April 2024 von wwa

BAD BERGZABERN – Fahrrad in Bad Bergzabern gefunden

Am 11. April 2024 wurde in einem Gebüsch beim SBK Markt in Bad Bergzabern ein silbergraues Fahrrad, Giant Hunter 1.0, schwarzer Einkaufskorb vorne, grauer Kindersitz hinten, mit rosafarbenem Schloss verschlossen, vorgefunden. Das Rad steht dort seit längerer Zeit. Es wurde sichergestellt. Der Eigentümer kann sich bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern, tel.: 0634393340, melden. Quelle und Foto: Polizei