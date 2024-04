Veröffentlicht am 11. April 2024 von wwa

NEUWIED – Vinylraritäten beim 6. Blues Summit am 27. April im food hotel

Vinyl-Raritäten aus dem Blues-Genre sind ein zusätzliches Schmankerl, das die Bluesfreunde Neuwied bei ihrem 6. Blues Summit am Samstag, 27. April, im food hotel Neuwied präsentieren. In Kooperation mit Nobbis Plattenladen aus Bonn haben Schallplatten-Sammler dann Gelegenheit zum ausgiebigen Checken des umfangreichen Angebots gebrauchter Vunyl-LPs- und zwar vor Konzertbeginn (19 Uhr, Einlass 18 Uhr) und natürlich in der Pause zwischen den Auftritten von Neal Black und Kai Strauss. Karten kosten im Vorverkauf 34,50 Euro (plus VVK) via Cafe Hahn, www.cafehahn.de; Abendkasse 39,50 Euro. Es stehen Sitzplätze zur Verfügung.