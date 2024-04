Veröffentlicht am 11. April 2024 von wwa

KIRCHEIB – Brand einer Werkstatt in Kircheib

Donnerstagvormittag, 11. April 2024, wurde gegen 10:00 Uhr von der Leitstelle Montabaur ein Brand in Kircheib in der Hauptstraße (B 8) gemeldet. In einer als Werkstatt genutzten Scheune brach ein Feuer aus, das auf das angrenzende Wohnhaus überzugreifen drohte. Die Feuerwehr war mit 70 Einsatzkräften von den Löschzügen Mehren, Weyerbusch und Altenkirchen, die Drehleiter aus Asbach, eine Drohne von Berod und weiteren Kräften aus der VG Neustadt und Flammersfeld vor Ort. Ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus wurde verhindert. Gegen 13:30 Uhr konnten die Löscharbeiten eingestellt werden. Das Wohnhaus wurde teilweise beschädigt und ist vorläufig von den neun Hausbewohnern nicht bewohnbar. Die Werkstatt kann als Totalschaden betrachtet werden. Der Sachschaden wird von der Polizei auf etwa 200.000 Euro geschätzt. Personen wurden nicht verletzt.

Der Rettungsdienst war vorsorglich mit zwei Fahrzeugen vor Ort. Statiker des THW wurden hinzugezogen. Eine Zwischendecke und eine Wand mussten mit Stützen abgesichert werden. Während der Brandbekämpfung musste die Straßenmeisterei den Verkehr teilweise umleiten. Zur Brandursache liegen der Polizei derzeit keine Erkenntnisse vor. Die Polizei Altenkirchen war während der Brandbekämpfung mit drei Streifenwagenbesatzungen im Einsatz. Die Kriminalinspektion Betzdorf hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Quelle: Polizei – Fotos: Diana und Renate Wachow