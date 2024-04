Veröffentlicht am 11. April 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – Tauschen erwünscht – Die nächste Kleidertauschparty in der Jugendkunstschule Altenkirchen findet am 20. April 2024 statt.

Dieses Mal wird Frühlings- und Sommermode getauscht. Eine üppige Auswahl an schöner Kleidung und ausgefallener Mode wartet auf die Besucher*innen. Was übrig bleibt, wird an die Tafel Altenkirchen weitergegeben.

Das Atelier der Jugendkunstschule öffnet im April wieder seine Pforten für alle, die schöne Kleidungsstücke tauschen wollen. An den selbstkreierten Kleiderständern, die inzwischen charakteristisch für die Tauschparty in Altenkirchen geworden ist, wird eine Fülle an Kleidung für Damen, Herren und Kinder in allen Größen und Farben angeboten.

Gäste bringen ihre gut erhaltenen Kleidungsstücke mit und sortieren sie auf den Kleiderstangen oder Tischen ein. Es kann nach Herzenslust gestöbert und in eigens dafür hergerichteten Umkleiden anprobiert und mit nach Hause genommen werden. Übriggebliebene Kleidung der Veranstaltung wird an die Tafel weitergegeben.

Organisiert wird die Veranstaltung vom Ortsverband Bündnis 90/Die Grünen Altenkirchen-Flammersfeld. Inzwischen hat sich eine gute Kooperation mit Altenkirchener Initiativen entwickelt. Die Jugendkunstschule stellt ihr Atelier zur Verfügung und unterstützt die Veranstaltung mit dem engagierten Einsatz ihrer Praktikantinnen. Der Kinderschutzbund Altenkirchen bietet Essen und Getränke an.

Die Veranstaltung funktioniert geld- und tauschlogikfrei. Es werden aber auch Spendenboxen für die einzelnen Initiativen aufgestellt, um gemeinnützige Projekte zu unterstützen.

Foto: Judith Gondorf und Nadja Michels organisieren zum 5. Mal die Kleidertauschparty in der Jugendkunstschule