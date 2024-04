Veröffentlicht am 11. April 2024 von wwa

A K T U E L L – KIRCHEIB – Wohnhausbrand in Kircheib an der B 8 – Hauptstraße

Derzeit brennt in Kircheib, in der Hauptstraße, in Kircheib ein Wohnhaus. Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst sind im Einsatz. Die Bundesstraße 8 (Hauptstraße) ist im Bereich der Einsatzstelle komplett gesperrt. Quelle: Polizei – Fotos: Diana Wachow