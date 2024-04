Veröffentlicht am 10. April 2024 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Fans japanischer Comic-Kunst aufgepasst: Manga-Kurs startet in Altenkirchen

Mittlerweile begegnen uns Mangas auch in unseren ländlichen Büchergeschäften. Die japanischen Comics sind fester Bestandteil unserer Popkultur geworden – und das nicht nur für junge Menschen: Nicht wenige Künstler und Illustratoren sind mit Manga-Zeichnen eingestiegen, denn diese Zeichenart bietet eine optimale Basis, die Grundlagen des figurativen Zeichnens zu erlernen.

Die Kreisvolkshochschule Altenkirchen bietet dazu einen Kurs an. Start ist am 26. April. Die Teilnehmer werden ermutigt, einen einzigartigen Stil zu entwickeln. Die strukturierte Herangehensweise ermöglicht eine umfassende Einführung in die verschiedenen Aspekte des Manga-Zeichnens, von den Grundlagen bis zur fortgeschrittenen Gestaltung von Charakteren und Geschichten. Das gemeinschaftliche Zeichnen mit Gleichgesinnten wird zusätzlichen Spaß machen.

Teilnehmen können Interessenten ab 14 Jahren. Der Kurs mit insgesamt acht Terminen unter der fachlichen Leitung von Ruth Lamich ist so sowohl für Einsteiger als auch für Fortgeschrittene geeignet. Benötigt werden Papier und Bleistift, später Farbstifte oder Farben nach eigener Wahl oder alternativ ein Tablet mit Stift und Zeichensoftware. Kurszeiten sind jeweils freitags in der Zeit von 16.30 bis circa 18 Uhr. Der Kurs wird immer einen theoretischen Input mit Praxisübungen haben. Die restliche Zeit wird das Gelernte in eigenen Projekten umgesetzt, um am Ende jeder Teileinheit ein fertiges Produkt. Die Teilnahme kostet 60 Euro. Anmeldungen: Kreisvolkshochschule Altenkirchen, Tel.: 02681-812212, E-Mail: kvhs@kreis-ak.de. Grafik: Ruth Lamich