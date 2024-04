Veröffentlicht am 10. April 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – Abschleppwagen WW-HF 300 eines Autohauses in Altenkirchen entwendet

In der Nacht zu Dienstag, 09. April 2024, entwenden Unbekannte gezielt gegen 02:07 Uhr den firmeneigenen Abschleppwagen des Autohauses Hottgenroth in der Kölner Straße in Altenkirchen. Das Fahrzeug ist silberfarben und trägt das Kennzeichen WW-HF 300. Zuvor wurde durch die Täter ein Fiat Panda aufgebrochen und zur Seite geschoben, da dieser vor dem Abschleppwagen stand. Auf den Bildern der Videoüberwachung sind mehrere Täter erkennbar. Der Wagen wird um 02:07 Uhr vom Gelände gefahren. Hinweise zu dem vorgenannten Diebstahl, insbesondere zu Personen und oder Fahrzeugen bitte an die Kriminalinspektion Betzdorf, Telefon: 02741/926-0 oder jede andere Polizeidienststelle. Quelle und Foto: Polizei