Veröffentlicht am 10. April 2024 von wwa

STADT KIRCHEN – Unterbrechung der Wasserversorgung in Teilen der Stadt Kirchen

Wegen dringender Bauarbeiten an der Trinkwasserleitung muss am Mittwoch, den 17. April 2024 in der Zeit von 6.00 bis circa 9.00 Uhr die Wasserversorgung in einigen Bereichen der Stadt Kirchen unterbrochen werden. Betroffen sind folgende Gebiete: Euteneuen, Freusburg-Struth, Katzenbach und in der Stadt Kirchen alles oberhalb der Katzenbacher Straße (Wohngebiet Rißfeld) einschließlich Katzenbacher Straße sowie Höferwaldstraße, Kirmesfeldstraße, Zur Pracht und Hauptstraße 60 bis 67.

Die Verbandsgemeindewerke Kirchen bitten die betroffenen Anlieger, im genannten Zeitraum kein Wasser an der Hausleitung zu entnehmen, da sonst Luft in die Hauswasserleitung gelangen könnte. Damit nicht unbeabsichtigt Wasser entnommen wird, sollte vor Beginn der Versorgungsunterbrechung der Haupthahn vor dem Wasserzähler geschlossen werden. Außerdem sollte rechtzeitig ein kleiner Wasservorrat entsprechend dem persönlichen Bedarf angelegt werden.

Es wird darauf hingewiesen, dass bei Nichtbeachten Beeinträchtigungen an Geräten wie z.B. Filter, Boiler, Durchlauferhitzer, Waschmaschinen und Druckspüler auftreten können.

Zur Vermeidung von Störungen an der Hausinstallation sollten Anwohner nach dem Ende der Versorgungsunterbrechung folgende Schritte einhalten:

Das Ventil vor dem Wasserzähler wieder öffnen. Die am höchsten gelegene „Wasserzapfstelle“ im Gebäude öffnen, damit eventuell vorhandene Luft entweichen kann. Solange Wasser laufen lassen, bis es klar ausfließt. Auf keinen Fall zuerst einen Druckspüler betätigen!

Die Verbandsgemeindewerke Kirchen (Sieg) bitten um Verständnis. Bei Rückfragen können sich Anlieger an die Rufnummern 02741/688-830 oder 02741/62473 wenden.