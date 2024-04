Veröffentlicht am 9. April 2024 von wwa

NEUHÄUSEL – Schwerer Verkehrsunfall auf der B 49

Dienstagmorgen, gegen 08:40 Uhr kam es auf der B 49 in Höhe Neuhäusel zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach dem aktuellen Ermittlungsstand der Polizei befuhr ein 37-Jähriger aus dem Westerwaldkreis die B 49 aus Richtung Montabaur kommend in Fahrtrichtung Koblenz. In Höhe der Abfahrt Neuhäusel-Ost kam er aus unbekannter Ursache auf die entgegengesetzte Fahrbahn, streifte zunächst das Fahrzeug eines 38-jährigen Mannes aus Bad Ems. Im Anschluss kollidierte er mit einem zweiten entgegenkommenden PKW, der mit einer 37-jährigen Westerwälderin und ihrem Kleinkind besetzt war, frontal. Beide 37-jährige Verkehrsunfallbeteiligten wurden in ihren PKW eingeklemmt und schwer verletzt. Nachdem die Feuerwehren Neuhäusel, Kadenbach, Simmern und Eitelborn beide aus ihren PKW befreien konnten, wurden sie in ein Krankenhaus eingeliefert. Zu Verletzungen des Kleinkindes ist derzeit nichts bekannt. Es wurde vorsorglich zur Untersuchung ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht.

Wieso der 37-jährige Westerwälder auf die Gegenfahrbahn kam, ist nicht bekannt und Bestandteil weiterer Ermittlungen. Um eine Beeinflussung auszuschließen, wurde ihm standardmäßig eine Blutprobe entnommen. Beide Fahrzeuge wurden sichergestellt. Es war ein Verkehrsunfallteam der Verkehrsdirektion Koblenz zur Aufnahme des objektiven Tatbestandes vor Ort. Zeugen und Ersthelfer werden gebeten, sich bei der Polizei Montabaur zu melden! Quelle: Polizei