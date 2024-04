Veröffentlicht am 9. April 2024 von wwa

LINZ am RHEIN – Verkehrsunfallflucht in Linz am Rhein

Montag, in der Zeit zwischen 11:00 und 13:30 Uhr wurde ein geparkter Pkw auf dem Parkplatz Am Gestande in der Nähe zum Burgplatz von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt. Die Polizei konnte bei der Unfallaufnahme roten Lack am beschädigten Fahrzeug sichern. Hinweise an die Polizeiinspektion in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de. Quelle: Polizei