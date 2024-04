Veröffentlicht am 9. April 2024 von wwa

ST KATHARINEN – Verkehrsunfall auf der L 254 in Notscheid

Montagmittag kam es zum Zusammenstoß zweier Pkw auf der L 254 – Bahnhofstraße in Notscheid. Ein 54-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Honnef wollte von der L 254 nach links in die Bahnhofstraße abbiegen und übersah den entgegenkommenden Pkw eines 44-jährigen Fahrers aus Remagen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Quelle: Polizei