Veröffentlicht am 10. April 2024 von wwa

RHRINLAND-PFALZ – 5. Woche der Medienkompetenz vom 24. bis 30. Juni 2024 in Rheinland-Pfalz: Jetzt eigene Aktionen anmelden – Breites Netzwerk ruft unter dem Motto „Medienkompetenz vor Ort – Teilhabe für alle“ zur Beteiligung an landesweiter Aktionswoche auf.

Sie stärken gemeinsam mediale Teilhabe in Rheinland-Pfalz: Ein Netzwerk mit inzwischen 29 Partnern ruft landesweit zur Beteiligung an der Woche der Medienkompetenz (WMK) 2024 auf. Zwischen dem 24. und 30. Juni können Kommunen, schulische und außerschulische Bildungseinrichtungen, Vereine, Unternehmen und viele mehr eigene Aktionen zur WMK anbieten. Die Aktionswoche bündelt so bestehende Medienkompetenz-Angebote in Rheinland-Pfalz wie in einem Schaufenster und macht das Engagement für mehr Teilhabe in der digitalen Welt sichtbar.

Die Initiatoren der WMK, die Medienanstalt Rheinland-Pfalz, das Ministerium für Bildung Rheinland-Pfalz und das Pädagogische Landesinstitut (PL), haben im Rahmen des Partnertreffens am 8. April die neue Webseite www.wmk-rlp.de vorgestellt. Dort können ab sofort Aktionen für die WMK 2024 eingestellt werden. In der fünften Ausgabe der Aktionswoche liegt ein besonderer Fokus auf niedrigschwelligen Angeboten, die Teilhabe für alle fördern.

Die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Dr. Stefanie Hubig sagt: „Die diesjährige Woche der Medienkompetenz steht unter dem Motto ,Medienkompetenz vor Ort – Teilhabe für alle‘, und das aus gutem Grund: Für die Herausforderungen der digitalen Welt sollten alle gut vorbereitet sein – vom Kita-Kind bis zu den Großeltern. Fake News, Hass und Hetze verbreiten sich derzeit im Netz leider in erschreckendem Ausmaß. Deshalb ist es zwingend notwendig, dass wir alle lernen, verantwortungsbewusst mit Medien umzugehen und kritisch zu hinterfragen, was dort verbreitet wird, wer das tut und was damit bezweckt wird. Medienkompetenz besteht nicht nur aus individuellen Fähigkeiten und Wissen, sie ist auch ein zentraler Beitrag zur Stärkung unserer demokratischen Gesellschaft und damit in diesen unruhigen Zeiten wichtiger denn je.“

Dr. Birgit Pikowsky, Direktorin des Pädagogischen Landesinstituts, ergänzt: „Für eine aktive Teilhabe an der Gestaltung unserer Welt in einer gelebten Demokratie ist es essenziell, sich kompetent auch in einer von Digitalisierung geprägten Welt zu bewegen. Diese Kompetenzen möchten wir in jeder Region, in jeder Kita und jeder Schule vor Ort durch regional verfügbare und abrufbare Angebote unterstützen.“

Der Trierische Volksfreund, RON TV und RNF sind 2024 erstmals als Partner der WMK dabei. Dr. Marc Jan Eumann, Direktor der Medienanstalt Rheinland-Pfalz, freut sich, dass das WMK-Netzwerk weiter wächst: „Gemeinsam mit unseren WMK-Partnern ermöglicht die Medienanstalt Rheinland-Pfalz mediale Teilhabe für alle Rheinland-Pfälzer. Medienkompetenz ist Demokratiekompetenz. Deshalb unterstützen wir alle Menschen beim richtigen Umgang mit Medien.“ Foto: Medienkompetenz