BRD – Die Feuerwehren haben einen neuen Verbündeten in der Brandschutzprävention

Die Feuerwehren haben einen neuen Verbündeten in der Brandschutzprävention: das innovative Online-Escape-Game „120 Sekunden, was tun wenn’s brennt“. Es wurde entwickelt, um Verbrauchern spielerisch und interaktiv das richtige Verhalten im Brandfall zu vermitteln. Auf eine anschauliche Weise werde lebensrettende Fähigkeiten für den Brandfall im eigenen Zuhause aufgezeigt.

Ein Online-Escape-Game für alle Altersgruppen

Dieses Spiel bietet allen Altersgruppen eine spannende Möglichkeit, das eigene Bewusstsein für Brandschutz zu schärfen und die richtigen Schritte im Ernstfall üben. „Uns ist bewusst, dass wir Jugendliche und Erwachsene heute meist nicht mehr über die klassische Brandschutzaufklärung erreichen“, sagt Hermann Schreck, Vizepräsident des Deutschen Feuerwehrverbandes und im DFV-Präsidium u.a. verantwortlich für Brandschutzerziehung und -aufklärung. „Mit dem Online-Escape-Spiel ‚120 Sekunden‘ haben wir ein Angebot, das speziell darauf abzielt, auf unterhaltsame Weise wichtige Brandschutzkenntnisse zu vermitteln. Es ist auch für Feuerwehren eine willkommene Ergänzung zu den klassischen Schulungsmaßnahmen und bietet eine moderne, ansprechende Art der Aufklärung.“

Eine spielerische Herausforderung als Vorbereitung für den Ernstfall

Das Online-Escape-Game startet im Schlafzimmer und zeigt mehrere Szenen in einer Wohnung, in der ein Brand im Wohnzimmer ausgebrochen ist. Spieler werden herausgefordert, innerhalb kurzer Zeit die richtigen Entscheidungen zu treffen, um sich und andere in Sicherheit zu bringen. Vom zügigen Verlassen eines Gebäudes im Brandfall bis hin zum Notruf 112 und der Alarmierung der Nachbarn bietet „120 Sekunden“ eine spielerische Herausforderung, die Spaß macht und gleichzeitig an lebensrettende Fähigkeiten erinnert.

„Die ersten 120 Sekunden sind entscheidend im Brandfall, daher ist es wichtig, dass die Bevölkerung über das richtige Verhalten informiert ist“, sagt Christian Rudolph, Vorsitzender des Forum Brandrauchprävention. „Wir sind stolz darauf, mit der Feuerwehr erfolgreich zusammengearbeitet zu haben, um das Escape Game ‚120 Sekunden‘ zu entwickeln und eine innovative Lösung anzubieten, die dazu beiträgt, im Brandfall Leben zu retten.“

Feuerwehren sind eingeladen, das Spiel „120 Sekunden, was tun wenn’s brennt“ in ihre Brandschutzerziehungsprogramme zu integrieren und jeden zu ermutigen, die eigenen Brandschutzkenntnisse zu testen und zu verbessern. Das Spiel kann kostenlos online unter https://rauchmelder-lebensretter.de/120S-escape/ gespielt werden. Feuerwehren und andere Interessierte können über die Landingpage https://www.rauchmelder-lebensretter.de/escape-spiel-120s-promotion/ Social-Media-Vorlagen herunterladen oder teilen, um über ihre Kanäle das Spiel zu bewerben.